La selecció sub-17 empata en l'últim sospir a l'Europeu

Actualitzada 02/08/2017 a les 07:19

La selecció andorrana d’hoquei patins sub-17 va empatar ahir a la tarda a sis gols amb Suïssa, a la tercera jornada del Campionat d’Europa que s’està celebrant a la localitat italiana de Fanano des de diumenge passat. El combinat dirigit per Roger Corral va afrontar el matx amb confiança després de la primera victòria de dilluns davant d’Àustria per un contundent 7 a 4 i finalment no es va poder endur el triomf contra un combinat que va estar a punt de vèncer, però a escassos segons per al final el jugador del Principat Bernat Picanyol va salvar la derrota amb una diana que va posar les taules a l’electrònic. Andor­ra, que acumula un balanç de tots els colors possibles, avui (19.00 h) es veurà les cares amb Portugal, en un duel en el qual serà complicat tombar una de les favorites.