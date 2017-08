El president del PSG afirma que respecta els contractes de tothom

Nasser al-Khelaïfi és prudent amb la possible arribada del blaugrana Neymar

El president del París Saint Germain, Nasser al-Khelaïfi, va concedir el cap de setmana passat una entrevista a un mitjà de comunicació marroquí amb seu a la ciutat de Tànger (Medi 1 TV) que no va sortir a la llum fins ahir. Lògicament no va poder esquivar les preguntes relacionades amb la possible arribada a l’entitat que presideix del jugador encara del Futbol Club Barcelona Neymar Júnior. “Tot això és precipitat. Neymar és futbolista del Barça i ja veurem què passa”, va declarar amb sorprenent prudència, i hi va voler afegir que “el PSG respecta tots els contractes signats amb