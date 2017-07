Mitjans francesos donen per feta l'arribada del brasiler Neymar Júnior

Actualitzada 01/08/2017 a les 06:56

Redacció París

El futur de Neymar Júnior s’allunya cada dia més de les files del Futbol Club Barcelona. Segons diversos mitjans francesos, el fitxatge de l’extrem brasiler pel París Saint Germain podria fer-se oficial entre avui o demà. A més, concretament l’emissora de ràdio gal·la Europe 1 sosté que el club parisenc ha demanat i té el permís de les autoritats públiques per poder dur a terme la presentació al centre de la capital francesa. Neymar, tal com va passar fa uns anys amb Zlatan Ibrahimovic, podria ser mostrat a tot el món com a estrella del PSG a la plaça del Trocadero, amb la Torre Eiffel de fons. Mundo Deportivo va explicar que els 26 milions d’euros de prima de renovació del futbolista que havia d’abonar el Barça al seu pare els dipositarà en una notaria en espera del que finalment succeeixi amb el seu futur. Com a substituts continuen sonant amb força Dybala i Coutinho.