La selecció andorrana suma el primer triomf al Campionat d'Europa sub-17

Actualitzada 01/08/2017 a les 06:55

La selecció andorrana d’hoquei patins que dirigeix Roger Corral va sumar ahir a la tarda la primera victòria al Campionat d’Europa sub-17. El conjunt del Principat es va imposar al combinat d’Àustria per 7 a 4 i d’aquesta manera aconsegueix a la segona jornada del campionat, a la localitat italiana de Fanano, un triomf per seguir competint amb bones sensacions, tot i que el contrari era d’entrada assequible. Els jugadors de l’entrenador andorrà van cedir davant de França per 3 a 0 diumenge passat a la inauguració, en un enfrontament en què van demostrar tenir nivell i estar a l’altura, mentre que contra els austríacs es van poder treure l’espineta. Van fer-se amb el partit des d’un inici, ja que van fer pujar un contundent 4 a 0 a l’electrònic, van rebre dues dianes que els van fer romandre a l’aguait d’una possible remuntada, però que es va esfumar, perquè van situar al marcador un còmode 6 a 2. El rival d’avui a les tres de la tarda serà Suïssa.