Cristiano Ronaldo sosté que no va defraudar 14,7 milions a la Hisenda d'Espanya

Actualitzada 01/08/2017 a les 06:57

Redacció Pozuelo de Alarcón

El davanter portuguès del Reial Madrid Cristiano Ronaldo va prestar ahir declaració al jutjat d’instrucció número 1 de Pozuelo de Alarcón (Madrid) durant una hora i mitja per defensar la seva innocència per un presumpte delicte d’evasió d’impostos. Se l’acusa de cometre quatre infraccions contra el fisc en incomplir amb les seves obligacions de manera “voluntària i conscient”. Segons la investigació que va dur a terme la Hisenda espanyola, Ronaldo va defraudar 14,7 milions d’euros entre els anys 2011 i 2014.

El cap de comunicació de l’agència que representa el futbolista nascut a Madeira va explicar que a la sortida faria declaracions, però no va ser així i finalment van enviar un comunicat de premsa amb declaracions. “Hisenda coneix al detall tots els meus ingressos, perquè els hem entregat. Mai he ocultat res ni he tingut la intenció d’evadir”, va assegurar el lusità, que va continuar comentant: “penso que tots hem de declarar i contribuir d’acord als nostres ingressos.”

De la seva banda, el diari digital El Español va publicar que el jugador es va dirigir a la jutgessa assenyalant que “si jo no em digués Cristiano Ronaldo no estaria assegut aquí”.