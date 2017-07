Sebastian Vettel se'n va de vacances ampliant el seu lideratge sobre Hamilton

Actualitzada 31/07/2017 a les 07:18

Redacció Budapest

El Mundial de Fórmula 1 va penjar ahir el cartell de tancat per vacances després del Gran Premi d’Hongria, i ho va fer amb un Sebastian Vettel encara més líder en imposar-se en una cursa agònica per al pilot de Fer­rari. L’alemany va haver de patir durant mitja cursa una avaria al volant que feia que es quedés girat a les rectes, però de totes maneres va poder mantenir-se al capdavant fins al final, també gràcies al treball en equip de Kimi Raikkonen, que va frenar els atacs de Lewis Hamilton i va mantenir-se segon tot i tenir més ritme. Al final, però, Ferrari es va assegurar un doblet i a més Vettel (202 punts) va ampliar a 14 punts la diferència respecte al britànic de Mercedes (188).



McLaren s’il·lusiona

El gran duel de la cursa el van protagonitzar els dos pilots espanyols de la graella, Fernando Alonso i Carlos Sainz, que es van arribar a tocar en una maniobra al límit del de Toro Rosso, sense conseqüències. Finalment, l’asturià es va imposar i va assolir una destacable sisena posició per a McLaren Honda, que juntament amb el desè lloc d’Stoffel Vandoorne situava els dos cotxes als punts i acabava sensacions clares de millora.