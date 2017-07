El MoraBanc Andorra ja coneix el calendari 2017-18

L'equip de Joan Peñarroya debutarà a casa contra l'Iberostar Tenerife el cap de setmana de l'1 d'octubre

Actualitzada 31/07/2017 a les 13:27

A falta de definir les dates i hores exactes, l'ACB ha sortejat avui el calendari de la lliga ACB 2017-18. Un calendari amb només 17 equips on el MoraBanc obrirà foc al Poliesportiu d'Andorra contra l'Iberostar Tenerife. El MoraBanc descansarà a la segona i a la divuitena jornada pel fet de mantenir-se el format de lliga de disset equips.



A les jornades decisives per definir si el MoraBanc juga la Copa del Rei, l'equip andorrà s'haurà d'enfrontar amb Gran Canaria, Saragossa, 'Unicaja, San Pablo de Burgos i finalment amb el València, l'actual campió de lliga, a La Fonteta. L'última jornada de la primera volta es disputarà en horari unificat el dia 21 de gener. Per tancar la temporada, el MoraBanc visitarà el Palau Blaugrana, el 24 de maig del 2018.