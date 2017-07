El Barça guanya el clàssic i fa el ple a la gira americana

Neymar no marca en el seu possible últim partit de blaugrana

Actualitzada 31/07/2017 a les 07:19

Redacció Miami

L’FC Barcelona va superar el Reial Madrid durant la matinada del dissabte al diumenge en el primer clàssic amistós en 35 anys disputat a Miami en el marc de la International Champions Cup, en la qual els d’Ernesto Valverde es van proclamar campions. Els blaugrana van sumar el ple de victòries amb gols de Messi (3’), Rakitic (7’) i Piqué (50’) davant el Reial Madrid, que va tancar la gira nord-americana amb el balanç completament contrari al del Barça. Els blancs van arribar a empatar el matx a 2 abans del descans gràcies als gols de Kovacic i Asensio, però finalment van sumar la tercera derrota en tres duels en aquesta pretemporada i van quedar últims del torneig.

L’amistós va ser segurament el darrer matx de Neymar de blaugrana. Cuatro va recollir unes imatges del brasiler entrant al vestidor del Madrid, on va passar 15 minuts, amb un clar to de comiat. Abans de fer-se oficial, Neymar va viatjar sol a la Xina per assistir a uns actes publicitaris.