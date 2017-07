Derrota contra França en l'estrena de la selecció sub-17 a l'Europeu

Actualitzada 31/07/2017 a les 07:20

Redacció Fanano

La selecció andorrana sub-17 va caure derrotada en l’estrena del Campionat d’Europa de la categoria que es disputa des d’ahir fins a finals d’aquesta setmana a la localitat italiana de Fanano. El combinat dirigit per Roger Corral va mantenir la porteria buida durant la primera part davant un conjunt superior que s’ha embutxacat el bronze en les dues edicions anteriors del torneig. No obstant això, a la segona meitat van rebre tres gols i no van poder evitar la derrota. Avui, però, els andorrans s’enfrontaran a la selecció d’Àustria (15 h), un rival que a priori és d’un nivell similar a Andorra i amb el qual encara tenen més opcions de sumar un resultat positiu.