Nou andorrans, al Mundial de curses de muntanya de Premana

L’equip de la Federació d’Atletisme estarà representat avui per nou corredors al Mundial de curses de muntanya que es disputa a la localitat italiana de Premana i que organitza la World Mountain Running Association (WMRA), amb el suport de la IAAF. Edgar Amaro serà el tècnic del combinat nacional, format per Joan Turné, Pep Sansa, Julio Rodrigues i Jordi Royo (en categoria absoluta masculina), Anna Artal, Jèssica Frau, Mireia Molins i Sònia Carrillo (en absoluta femenina) i Enya Folguera (en júnior femenina). Més de 320 corredors, provinents de 35 països diferents disputaran la cursa, que comptarà amb un recorregut de 6,5 quilòmetres i 430 metres de desnivell per als júniors i 13 km i 860 metres de desnivell per als competidors de la categoria absoluta. Ahir, a Premana, també va tenir lloc el Congrés de la WMRA, al qual va assistir per part d’Andorra Efrem Roca, vicepresident de la federació.