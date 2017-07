El brasiler ja hauria comunicat al vestidor la seva decisió de marxar del club

El Barça denunciarà el PSG per Neymar Un instant d'un entrenament de l'FC Barcelona a Miami, amb el trident al centre.

Actualitzada 30/07/2017 a les 07:16

Redacció Miami

Sembla una realitat que Neymar Jr. deixarà de ser jugador de l’FC Barcelona els pròxims dies. Segons publicaven ahir el Mundo Deportivo i l’Sport, el fitxatge del crac brasiler pel PSG ja no té marxa enrere. De fet, la directiva del club blaugrana ja dona per fet que la temporada vinent no podran comptar amb l’11. “Si vol marxar, que pagui la clàusula i se’n vagi”, va declarar el president del Barça, Josep Maria Bartomeu, en una entrevista a l’ESPN la matinada del divendres al dissabte.

El club blaugrana està disposat a denunciar el PSG davant la UEFA en considerar que incomplirien el fair play financer si paguen la clàusula de 222 milions. No estan disposats a negociar el traspàs i consideren que no hi ha manera de dur a terme l’operació sense saltar-se d’alguna manera l’esmentat fair play. “Han de pagar la clàusula, fins la darrera pesseta. La UEFA té controls del fair play i si algun club l’excedeix serà sancionat”, exposava Bartomeu en l’entrevista per a la cadena americana. A més, el màxim mandatari va afegir que encara no han parlat ni amb el jugador ni amb el seu pare, i que esperen resoldre la situació a la tornada de la gira.

No obstant això, sembla que hi haurà poc a solucionar perquè el brasiler ja hauria comunicat als seus companys d’equip més propers el dijous, el mateix dia de la picabaralla amb Nélson Semedo, que ha pres la decisió de canviar d’aires. De moment, el protagonista no ha dit absolutament res en tota la gira del Barça pels Estats Units. Tot i això, el serial de l’estiu està en la seva recta final.