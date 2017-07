Léa Adam guanya un sensacional bronze a Györ

Léa Adam va assolir ahir el resultat andorrà més destacat al Festival de la Joventut Europea (FOJE) de Györ (Hongria). La judoka competia en la categoria de -70 quilograms i va guanyar tres dels quatre combats que va realitzar per penjar-se la medalla de bronze. Primer va tombar la letona Katrina Tkacenko per ippon i seguidament l’eslovaca Nina Gersiova per waza-ari. A les semifinals va cedir contra la ucraïnesa Nataliia Chystiakova, que es va acabar enduent la plata, i finalment va superar la croata Mia Mihovilovic per assegurar-se el podi. “He sentit tristesa en saber que no anava a la