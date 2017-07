Inversors aparcats

Després d’una nova reunió, l’FC Andorra decideix aturar les negociacions amb Sors i els seus socis en espera de la nova Llei de l’esport

L’assemblea extraordinària de l’FC Andorra va aprovar el 18 de juliol passat l’entrada d’inversors estrangers per salvar la situació econòmica que fa que el club estigui penjant d’un fil des de fa anys. No obstant això, per poder dur a terme aquest pla necessiten l’aprovació de la nova Llei de l’esport, que s’espera per al setembre, aproximadament, i que permetria la inversió estrangera en clubs que disputen competicions fora del Principat, com és el cas de l’FC Andorra, entre molts altres. Tot i això, i malgrat que ja està molt avançada, encara s’han de determinar amb exactitud els punts exactes