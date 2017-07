El Toulousain clou l'estada al país amb la voluntat de tornar

Actualitzada 29/07/2017 a les 07:14

Albert Canes Andorra la Vella

El tècnic de l’Stade Toulousain, Ugo Mola, va fer ahir un balanç de com havia anat la setmana a Andorra carregat de positivisme i esperances de repetir l’estada en un futur. Fins i tot, l’entrenador va demanar de venir dos o tres dies a l’hivern per poder “disposar de qualitats diferents”. No obstant això, tornar al país sempre és un fet que està subjecte al calendari, i això no depèn ni del club ni d’Andorra Turisme. Les dues parts estan negociant una propera estada, la qual podria venir carregada de més activitats o fins i tot, un amistós. Mola veia amb bons ulls jugar un duel en un futur a l’Estadi Nacional. “Faltaria trobar el rival, però m’agradaria poder jugar un amistós aquí”, comentava.

Quant al balanç concret de la setmana, el tècnic celebrava que només hagin tingut un jugador amb una petita lesió muscular atesa l’elevada càrrega física dels entrenaments d’aquests dies.