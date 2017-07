El MoraBanc ja té el nou referent per a la pintura

El club fa oficial el fitxatge de Przemek Karnowski i espera Diagné i Fernández per tancar l’equip del curs 2017/2018

A mitjans del mes de juliol, el MoraBanc era l’únic equip de tota la lliga Endesa que encara no havia realitzat cap fitxatge i en poc més de dues setmanes ja ha perfilat tota la plantilla. Ahir va fer oficial el fitxatge de Przemek Karnowski per una temporada, la quarta incorporació del curs i la segona en dos dies, després de la de John Shurna el dijous. El pivot polonès (2,15 metres i 23 anys) arriba provinent de l’Unversitat de Gonzaga de l’NCAA, per la qual cosa serà un debutant a l’ACB. Francesc Solana va quedar impressionat amb el jugador