Actualitzada 29/07/2017 a les 07:11

El combinat nacional sub-16 dirigit per Xavi Luque afronta avui (19 h) contra Gibraltar la semifinal de l’Europeu C, que s’està disputant al Poliesportiu d’Andorra aquesta setmana. En l’altra semifinal, Azerbaidjan i Armènia buscaran un lloc per a la final, a la qual aspirin els joves del Principat.