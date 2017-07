A França donen per fet que Neymar fitxarà pel PSG

Actualitzada 29/07/2017 a les 07:12

Redacció Miami

Neymar continua sent el gran centre d’atenció de l’actualitat esportiva de l’estiu. Ahir va fer més gran el seu protagonisme, en aquest cas per haver tingut una picabaralla durant l’entrenament a Miami amb el nou fitxatge, Nélson Semedo. En una acció de la sessió, el brasiler es va encarar amb el portuguès per haver-lo agafat bruscament mentre el defensava. Els companys van haver d’intervenir i allunyar Neymar, que es va treure el peto i va marxar enfadat de l’entrenament. Les imatges les va difondre el Daily Mail, mentre que Radio MonteCarlo assegurava que el seu traspàs al PSG es farà oficial a principis de la setmana vinent després que el jugador hagi ja decidit canviar d’aires. Només quedaria que el club de París i el de Barcelona arribin a un acord en els terminis del fitxatge.

Tot plegat enmig de la prèvia del primer clàssic de la temporada. Aquesta matinada (02.05h), el Reial Madrid i el Barça es veuran les cares a Miami en l’últim duel de la International Champions Cup, per al qual hi ha el dubte de Sergi Roberto per als blaugrana.