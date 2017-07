Shurna, el primer interior

El MoraBanc fa oficial la incorporació de l’aler-pivot amb passaport lituà per a la propera ambiciosa temporada

El MoraBanc Andorra va fer ahir oficial el fitxatge del primer interior dels tres que vol incorporar, l’aler-pivot John Shurna per a la propera temporada 2017-2018. L’acord estava emparaulat i tan sols faltava la rúbrica de les parts implicades, tal com va avançar el Diari dimecres, i finalment vesteix de tricolor fent d’aquesta manera realitat el vell desig de la direcció esportiva. “És un jugador que pel nostre estil de competir feia temps que estàvem interessats per incorporar-lo”, va assenyalar el director general del club, Francesc Solana. L’esportista, nascut a Glen Ellyn (Illinois), té passaport lituà –fitxa amb llicència europea–