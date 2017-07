Przemek Karnowski ja és jugador del MoraBanc

El nou projecte del MoraBanc Andorra ja té 'cinc'. Es tracta de l’internacional polonès Karnowski. Provinent de la Universitat de Gonzaga.

Actualitzada 28/07/2017 a les 17:49

El jugador Przemek Karnowski i el Bàsquet Club MoraBanc Andorra han signat l'acord per a la incorporació del pivot poloès. Amb 23 anys i una alçada de 2’15, el jugador arriba a l’equip dirigit per Joan Peñarroya amb ganes de convertir-se en el dominador del joc interior andorrà i fer-se un espai entre el millors a la Lliga Endesa i l'EuroCup.



Karnowski fa el salt a l’ACB desprès de tancar una bona temporada, amb 12’2 punts i gairebé 6 rebots per partit amb la seva Universitat, que es va proclamar campiona de la NCAA. Té experiència internacional amb la selecció de Polònia i vol demostrar el talent que ha deixat veure durant la seva participació a la NBA Summer League d’aquest estiu.



Francesc Solana detallava el que aportarà el nou 'cinc' tricolor “Tindrem un jugador amb gana, amb ambició, que ve a jugar al joc interior. Ens aportarà rebot, però sobretot és un gran passador”. A més, el general manager afegia que és un “jugador molt gran, que viurà la seva primera experiència professional desprès de ser campió amb la seva Universitat. Un fet prou important”.