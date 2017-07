Lomero suma un nou rècord i Màlaga tanca la participació en atletisme

Actualitzada 28/07/2017 a les 07:12

Redacció Györ

La quarta jornada del Festival Olímpic de la Joventut Europea que s’està disputant aquesta setmana a Györ va comptar amb representació andorrana en tres esports. El primer va ser el de natació, en el qual Tomàs Lomero va tornar a assolir un resultat destacat amb un nou rècord d’Andorra dels 16 anys als 100 metres lliures, amb un temps de 55’’54, superant el 56’’03 que tenia Èric Fernàndez Malvar des del 2014. Aquest registre li va servir per ser 50è d’entre 62 participants. Per la seva part, Patrick Pelegrina va ser 58è amb un temps de 57’’27 amb el qual assolia la seva millor marca personal.

Per altra part, després d’una gran setena plaça d’Arnau Roig en la seva semifinal dels 200 lliures el dimecres (i no en la final com va publicar el Diari en l’edició d’ahir), Carlota Màlaga va tancar la participació tricolor de l’at­letisme a Györ amb una 17a posició de 17 corredors als 400 tanques (1’13’’62).

Ahir també hi va haver competició en judo. Mikel Babi va quedar eliminat en la primera ronda dels -73 quilograms en perdre davant el macedoni Edi Sherifovski, que va caure en la següent ronda i no hi va haver opció de repesca per a Babi. Avui serà el torn per a Léa Adam en -70 kg.