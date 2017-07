El Barça se suma a la lluita pel francès Kylian Mbappé

El davanter de la ‘Juve’, Paulo Dybala, no s’autodescarta com a culer

Actualitzada 28/07/2017 a les 07:09

Redacció París

El serial de l’estiu Neymar Júnior sobre si es queda al Futbol Club Barcelona o marxa per la clàusula de 222 milions d’euros al París Saint Germain provoca que el mercat de fitxatges estival no es pari de sacsejar i futbolistes que ho tenien fet amb un club, doncs puguin acabar a un altre que no hi té res a veure. Aquest és el cas del davanter internacional amb França, Kylian Mbappé, que podria vestir de blaugrana la temporada que comença a mitjan del mes vinent, segons va publicar ahir el rotatiu francés Le Parisien. El mitjà va apuntar que l’entitat catalana s’ha sumat a la lluita pel gal, perquè en el cas que Neymar marxi a la capital francesa, doncs tindrien a les seves files un substitut de garanties. Ara bé, fa uns dies el diari esportiu Marca va explicar que el Reial Madrid havia tancat un preacord amb el Mònaco de 180 milions per Mbappé, desmentit pel propi vicepresident dels monegascs Vladim Vasilyev, i sembla que aquest moviment es trobaria estancat, ja que el PSG no escatima i tampoc hi renuncia.

El bianconero Paulo Dybala va assegurar després d’un xoc de l’International Champions Cup que “si arriba una oferta del Barça dependrà de la Juve i de mi”, mentre que el president culer, Josep Maria Bartomeu va assegurar sobre Ney que “el necessitem i no el volem vendre”. En clau pretemporada, els de Valverde van superar la matinada d’ahir per 1 a 0 a l’United i els de Zidane van caure golejats per 4 a 1 contra el City.