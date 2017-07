Andorra perd el tràmit davant Mònaco i demà, semifinals contra Gibraltar

Actualitzada 28/07/2017 a les 07:09

La selecció andorrana sub-16 va tancar ahir la fase regular del Campionat Europeu C organitzat per la FIBA, amb una primera derrota intranscendent per 58 a 52 davant Mònaco. Els joves jugadors de l’entrenador Xavi Luque no es jugaven res esportivament parlant, arran que la tarda de dimecres van fer els deures superant a Azerbaidjan per només un punt de diferència (67 a 66) i conseqüentment es van classificar, com a primers de grup, per a les semifinals del certamen. Aquesta mateixa cita la disputaran demà a les set de la tarda contra Gibraltar i avui aprofitaran per descansar i recuperar forces per mirar de continuar amb la bona ratxa i així arribar el més lluny possible dins de l’Europeu, que s’està celebrant a Andorra des de diumenge passat. Armènia i Azerbaidjan es veuran les cares a l’altra semifinal de les 16.45 hores, i els de Luque estaran pendents, ja que voldran l’or davant d’algun dels dos rivals. Quant als apostadors, la federació ho té quasi controlat amb seguretat privada.