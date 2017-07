Nacho Martín desperta l'interès del Guipúscoa

El tècnic dels bascos, Porfi Fisac, el coneix i ha manifestat que el vol

L’aler-pivot val·lisoletà, Nacho Martín, que no renovarà amb el MoraBanc Andorra, ha despertat l’interès de diversos equips de la lliga Endesa i d’Europa. Ara bé, el club que té molt clar que vol contractar els seus serveis és el campió de la LEB or i recentment ascendit a l’ACB, el Guipúscoa Basket, tal com va informar ahir el portal digital de bàsquet Encestando. Segons el propi mitjà de comunicació esportiu el jugador i l’entitat estan mantenint converses i al tècnic del conjunt basc, Porfi Fisac, li agradaria comptar amb ell, ja que va dirigir-lo anteriorment al Valladolid i va ajudar-lo