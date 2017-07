La sub-16, a semifinals de l'Europeu C

Actualitzada 27/07/2017 a les 07:13

La selecció andorrana sub-16 es va classificar ahir per a les semifinals del Campionat d’Europa C, organitzat per la FIBA, després d’imposar-se per només un punt de diferència a la potent i favorita Azerbaidjan (67 a 66). Els joves esportistes que dirigeix Xavi Luque van fer un partit realment igualat i al darrer quart van prendre una iniciativa que els va permetre passar de ronda i no jugar-s’ho tot a una carta en l’última jornada regular d’avui davant Mònaco a les set de la tarda al Poliesportiu.