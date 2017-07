Dues empreses abonaran la preinscripció d'España

El pilot de motociclisme andorrà Cristian España es preinscriurà demà al Ral·li Dakar 2018 i la quantitat de 4.000 euros necessària per a aquest primer tràmit anirà a càrrec quasi al 100% de dues empreses andorranes, Cafè El Conseller d’un costat i Neida i Copsa, que pertanyen al mateix grup empresarial, de l’altre. España va explicar que “l’acord el tanco avui i no es pot trencar perquè ja tinc el consentiment dels amos i no hi ha cap problema”, i hi va afegir que “lògicament també comptaré amb el suport econòmic dels actuals espònsors, que porten treballant amb mi des