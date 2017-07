Ángel Nieto, en estat greu en patir un accident amb quad

L’expilot va sortir disparat del vehicle en topar amb un cotxe

Actualitzada 27/07/2017 a les 07:10

Redacció Eivissa

Ángel Nieto va ser ingressat ahir en estat greu a la policlínica Nostra Senyora del Roser d’Eivissa després de patir al matí un accident en quad. Segons van informar fonts de l’ajuntament de Santa Eulària, els fets van passar a les 10.25 hores quan el quadricicle que conduïa l’expilot i un altre turisme van col·lidir mentre anaven en la mateixa direcció.

A conseqüència de la col·lisió, Nieto va sortir disparat i va impactar contra el terra amb el cap. Els ocupants del turisme no van patir ferides i el conductor va donar negatiu en la prova d’alcoholèmia. L’expilot va patir un cop fort al cap i va haver de ser intervingut. Després de l’operació, que va durar més de dues hores, responsables del centre van aclarir a Europa Press que el seu estat era “greu però no crític”.

Les causes de l’accident encara es desconeixien ahir, però algunes informacions apuntaven que el tretze vegades campió del món estava frenant i el conductor, que anava per darrere, no se’n va adonar i va impactar així contra ell.

Fins al centre hospitalari s’hi van acostar molts amics de l’expilot, entre els quals el fundador del grup Pacha, Ricardo Urgell, i l’exfutbolista Aitor Ocio. Nieto té des de fa anys amb una casa a Eivissa, on passa llargues temporades, i actualment hi era aprofitant l’aturada d’estiu al Mundial de Moto GP, en el qual treballa de comentarista.