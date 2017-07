Segona jornada a Györ de marques personals

Actualitzada 26/07/2017 a les 07:14

Redacció Györ

El Festival Olímpic de la Joventut Europea que es disputa aquesta setmana a Györ (Hongria) va tenir tres actuacions més per part de la delegació andorrana en la segona jornada d’ahir. Primer, Tomàs Lomero i Patrick Pelegrina van entrar en acció als 50 metres lliures, en els quals van millorar les seves respectives marques personals amb un temps de 25’’60 i 25’’83, respectivament, que els va servir per ser 43è i 44è d’entre 50 nedadors.

Per la seva part, Pere Armenta va encetar ahir la participació en judo al FOJE en la categoria de -55 quilograms, en la qual va accedir a la segona ronda directament pel sorteig. En aquesta, va ser der­rotat per ippon pel búlgar Goran Kozarev, i no va poder anar a la repesca, ja que el seu rival va caure en el següent combat pel cap de sèrie número 1, el turc Mihrac Akkus. “Ha començat bé, amb bona actitud, però el búlgar era molt fort i el Pere ha arriscat més del compte”, explicava el tècnic, Toni Besolí.

Avui tornarà a entrar en acció l’atletisme. Arnau Roig disputarà els 200 metres llisos i Carlota Màlaga els 400 tanques. Lomero i Pelegrina competiran avui de nou als 200 estils. Per altra banda, també en natació, avui Mònica Ramírez debutarà al Mundial de Bucarest disputant les sèries dels 50 metres esquena.