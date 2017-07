L'FC Andorra confirma quatre jugadors més en espera de l'arribada imminent del tècnic

Actualitzada 26/07/2017 a les 07:17

Albert Canes Andorra la Vella

L’FC Andorra està treballant de valent aquests últims dies amb les renovacions de la plantilla de la temporada 2017/2018. Ahir en va confirmar tres més d’una tacada: Ferran Pol, Àlex Martínez, Aleix Viladot, a més del retorn de la cessió a la UE Santa Coloma de Roger Nazzaro, als quals se’ls sumarà oficialment en breu Jordi Aláez. Cinc fitxes més que s’afegeixen a les de Ludovic Clemente, Aaron Sánchez, Cristian Martínez, Francisco Pires, Àlex Sànchez i Jordi Betriu. En total són ja 10 peces confirmades (i la d’Aláez) i més que aniran arribant els propers dies. Una d’elles, la més important, la del nou tècnic. El club ja té pràcticament tancat un acord amb un entrenador de fora i només queda la signatura del tècnic per formalitzar el fitxatge. Si tot va seguint el previst aquesta mateixa setmana es presentarà el nou entrenador que substituirà el difunt Emili Vicente.

En paral·lel, la junta directiva de l’FC Andorra està treballant per trobar el grup inversor estranger que ajudaria a posar solució als problemes econòmics que arrossega des de fa temps l’entitat. Estan pendents de la nova Llei de l’esport, que es presentarà pels volts de principis de setembre i que donarà llum verd a les societats anònimes esportives i la qual necessiten per poder tirar endavant aquesta iniciativa aprovada per l’assemblea de socis la setmana passada. Per tancar-ho, encara haurà de passar un temps més, ja que és un tema més delicat que s’ha d’estudiar amb calma i arribar a un acord és més complex.