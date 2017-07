La selecció inicia la preparació per viatjar a Suïssa i les Fèroe

El combinat nacional s’exercita a l’Estadi Comunal amb algunes absències

La selecció de futbol va començar ahir els entrenaments per preparar els pròxims duels oficials de classificació per al Mundial que es disputaran a domicili contra Suïssa (31 d’agost) i les Illes Fèroe (3 de setembre). Seran cinc setmanes d’entrenaments que també inclouran un partit amistós, el 16 d’agost contra el Qatar a Saint George’s Park, seu de la federació anglesa. Les sessions preparatòries tindran algunes absències destacades, com Max Llovera, que es troba en plena pretemporada amb el Lleida, Marc Vales, que està jugant la Veikkausliiga finlandesa o Víctor Rodríguez, que va ser operat del menisc, i tot just