La federació es bolca amb la FIBA i denuncia a la policia la presència d'apostadors

El director tècnic de la Federació Andorrana de Bàsquet, Jaume Tomàs, va explicar ahir que representants de la FIBA al Campionat d’Europa C sub-16 d’Andorra, li van notificar diumenge que “una sèrie d’individus presencien els partits fent veure que són periodistes de mitjans de comunicació estrangers, però en realitat estan passant informació dels enfrontaments”. L’organisme esportiu internacional retransmet via online els diferents duels que se celebren durant el dia, però amb un lleuger retard que és aprofitat per aquestes persones que suposadament aprofiten això per lucrar-se d’una manera poc neta, apostant. “Quan m’ho van dir no m’ho acabava de creure”,