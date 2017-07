Gerard Piqué no aconsegueix esclarir el futur de Neymar

Malgrat la piulada viral dient “Se queda”, el brasiler no s’ha pronunciat

Actualitzada 25/07/2017 a les 07:19

Redacció Nova Jersey

El futur de Neymar continua sent una incògnita. Seguir al Barça o acceptar la milionària oferta del París Saint Germain. La nit de diumenge Piqué va fer una piulada des del seu compte personal de Twitter, en la qual va adjuntar una foto d’ell i Neymar i acompanyada de dues paraules que es van fer virals ràpidament: “Se queda”. El missatge del defensa podria haver tancat la carpeta, sense dubte, del serial de l’estiu, però el protagonista no es va pronunciar al respecte. El migcampista Ivan Rakitic va comentar a l’instant el missatge del central culer amb un efusiu “vamos”, mentre que Jordi Alba ahir va comparèixer davant dels mitjans desplaçats a Nova Jersey per la gira de pretemporada assenyalant que “no crec que sigui una broma”. El lateral esquer­re hi va afegir que “és jugador del Barça fins que no es demostri el contrari. Està molt tranquil i és feliç aquí”.

De la seva banda, el diari esportiu espanyol Marca va publicar que es va tractar d’una iniciativa, no consensuada amb Ney, del propi Gerard Piqué i altres membres de pes de la plantilla blaugrana, i la cadena de televisió ESPN va anar més enllà explicant que aquest gest no va agradar gens a l’entorn de l’extrem brasiler. El futbolista del conjunt parisenc Thomas Meunier també va voler dir-hi la seva via les xarxes socials i va comentar que “dona la sensació que a la majoria us ha donat una síncope... Esperem un pèl més. Exclusiva entre cometes...”.