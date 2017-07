Neymar, protagonista dins i fora del terreny de joc

El brasiler anota dos gols al primer duel preparatori contra la Juventus

Redacció Nova York

L’FC Barcelona va debutar a la pretemporada amb victòria per 2-1 davant la Juventus al MetLife Stadium de Nova York amb un nom propi, el de Neymar. Durant els 45 minuts que va estar sobre la gespa, el brasiler va donar un recital i va anotar els dos gols de l’equip català amb dues jugades individuals precioses, especialment la segona, quan va marxar de cinc defenses italians dintre de l’àrea per fer la segona diana.

Però el davanter no només va centrar l’atenció sobre la gespa, ja que la seva possible marxa al PSG s’està convertint en la notícia futbolística de l’estiu. Alguns companys de plantilla, com ara Gerard Piqué, Leo Messi o Luis Suárez l’havien intentat convèncer per seguir al Barça. Segons algunes informacions semblava que estaven a prop d’aconseguir-ho, però l’arribada del seu pare ahir a Nova York, on es va reunir amb la directiva blaugrana, va tornar a encallar la situació i l’extrem torna a estar a prop de tancar el seu fitxatge pel club francès. De fet, segons va publicar Le Parisien, el PSG pagarà els 222 milions d’euros de clàusula de rescissió abans de dimecres i posarà el punt final així a 4 temporades de Neymar vestint la samar­reta blaugrana.