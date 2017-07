Cristian España remunta i ja és cinquè

El resident Joan Barreda continua liderant la prova que finalitza avui a Terol

Cristian España ja és 5è a la Baja Aragón, puntuable per al Campionat del Món FIM de Bajas, després de la segona etapa que es va córrer ahir. L’andorrà va acabar l’especial matinal en 10a plaça, però a la de la tarda va fer un salt sent 5è que li va permetre pujar places a la classificació general, on es troba a 19 minuts i 29 segons del líder, Joan Barreda, que es mostra intractable de cara a repetir la victòria per l’any passat a la cita de Terol.

El resident Joan Barreda va dominar els dos trams cronometrats celebrats ahir.