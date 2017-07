Bodnar guanya la 'crono' amb Froome de groc a París

Dan Martin i Simon Yates es mantenen sisè i setè respectivament

Actualitzada 23/07/2017 a les 07:18

Redacció Marsella

La contrarellotge decisiva del Tour de França va portar pocs canvis a la general el dia abans de finalitzar la cursa amb l’arribada a París. Chris Froome va superar tots els seus rivals pel triomf final i avui guanyarà per quarta vegada la ronda francesa a la capital del país veí. L’únic canvi que va haver-hi entre els favorits va ser la pèrdua del segon lloc a la general per part de Romain Bardet en benefici del colombià Rigoberto Urán. De fet, el gal va estar a punt de perdre també l’última plaça del podi, però finalment la va mantenir per només un segon de marge sobre el basc Mikel Landa.

Pel que fa als corredors amb residència, els dos millors seran Dan Martin i Adam Yates. El primer arribarà als Camps Elisis ocupant la sisena plaça a la taula, mentre que el britànic serà setè i marxarà de París amb el mallot blanc al millor ciclista jove. A l’etapa, el millor resident va ser el pamplonès del Movistar Imanol Erviti, que va finalitzar 26è, mentre que el campió d’Espanya contrarellotge, Jonathan Castroviejo tot i patir una caiguda a l’inici de la prova va acabar el 28è.

L’edició 104 del Tour de França posarà avui el punt final a 21 jornades amb l’arribada als Camps Elisis de la capital gal·la.