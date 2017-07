L'expedició andorrana, camí del Mundial de Budapest

La delegació del Principat va marxar ahir cap a Budapest, on a partir de demà s’iniciarà la competició de natació al Mundial de la FINA, i on hi haurà la presència de dues representants andorranes.

La primera a debutar és Lea Ricard, que disputarà les proves de 100 metres esquena (dilluns) i 50 metres lliures (dissabte). Aquesta serà la seva primera participació a un campionat del món. Qui ja té més experiència és Mònica Ramírez, que arriba en bona forma després de batre dos rècords nacionals, i serà al seu 5è Mundial. Nedarà els 50 metres esquena i els 100 metres