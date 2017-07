La Purito Kids arriba el 5 d'agost al Prat Gran d'Encamp

El cònsol major d’Encamp, Jordi Torres, i l’ex-ciclista professional Joaquim Purito Rodríguez van presentar ahir la Purito Kids, la versió per als nens d’entre 5 i 14 anys de la popular marxa cicloturista impulsada pel resident. La nova prova es farà el proper 5 d’agost a un circuit d’asfalt de 700 metres situat al Prat Gran d’Encamp. De moment hi ha aproximadament 70 inscripcions i l’organització de la prova ha posat el límit en 100 participants, tal com va re­conèixer l’ex-corredor professional durant la roda de premsa.

El comú encampadà i Joaquim Rodríguez van arribar a un acord i per signar