Confirmada la lliga de 17 equips amb els ascensos de Guipúscoa i Burgos

El MoraBanc Andorra va oficialitzar ahir Vlado Jankovic com a segon fitxatge

La lliga Endesa 2017-2018 tindrà 17 equips i comptarà amb els ascensos de Guipúscoa Bàsquet i el Miraflores de Burgos després de la votació realitzada a l’Assemblea General de l’ACB reunida ahir a Barcelona. A l’ordre del dia hi havia prevista una votació per invitar a un conjunt (el Betis) i tornar a fer una competició amb 18, però el Fuenlabrada, qui la va impulsar, va retirar-la en veure que no prosperaria. El president del MoraBanc Andorra, Gorka Aixàs, va declarar després de la reunió que “nosaltres sempre ens hem posicionat a favor d’una lliga de 18 perquè esportivament creiem