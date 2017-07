Els infants ciclistes de 5 a 14 anys tindran la seva pròpia competició a La Purito Andorra

La prova infantil, per a nens i nenes d'entre 5 i 14 anys, tindrà lloc a Encamp el dissabte 5 d'agost, i tindrà un recorregut de 700 metres pel Prat Gran d'Encamp

Actualitzada 20/07/2017 a les 16:44

La Purito Andorra ja té la seva versió infantil. Serà dissabte, 5 d'agost, un dia abans de la marxa cicloturista que s'inspira en l'etapa reina de la Vuelta a Espanya del 2015. En el cas de la prova per a infants, es rebaixa el nivell d'exigència: es tracta de superar un circuit de 700 metres que transcorrerà pel voltant del Prat Gran d'Encamp.



Joaquim 'Purito' Rodríguez ha presentat la nova Purito Kids avui juntament amb el cònsol major d'Encamp, Jordi Torres. "És una prova que encaixa dins les nostres expectatives" perquè lliga "l'esport amb la família" i acaba de completar l'oferta de turisme esportiu que proposa la parròquia durant els mesos estivals, ha defensat el cònsol. Per aquest motiu, la corporació ha lligat la celebració de la cursa que organitza 'Purito' Rodríguez –la d'adults i la d'infants– per almenys els propers tres anys.



Tornant a La Purito Kids, està adreçada a nens i nenes amants de la bicicleta (qualsevol tipologia), d'entre els 5 i els 14 anys, que aniran sortint en funció de les categories. De moment hi ha una setantena d'inscrits, tot i que es confia incrementar la xifra i apropar-se al centenar. Cal tenir en compte que a Andorra hi ha uns 100 infants a les diferents escoles de ciclisme, ha destacat 'Purito' Rodríguez. Però a la cursa també hi haurà fills de turistes, sobretot fills de participants a La Purito Andorra, ha assegurat l'exciclista professional.



En aquesta primera edició de La Purito Kids se l'hi ha volgut donar un caire molt festiu, però Rodríguez ja ha avançat que la idea és incloure la cursa dins la Copa Catalunya de ciclisme infantil, per donar-li més notorietat i augmentar la xifra de participants.



D'altra banda, i pel que fa a la marxa cicloturista per a adults, s'han tancat inscripcions superant els 2.200 inscrits. Estem "molt contents" perquè són dades superiors a les de l'edició passada, ha recalcat el ciclista resident al país.