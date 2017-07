Jankovic es defineix com un jugador ràpid, que aporta energia i caràcter.

Actualitzada 20/07/2017 a les 17:04

El MoraBanc Andorra ha fet oficial aquest migdia el segon fitxatge de la temporada. Es tracta de l'aler Vlado Jankovic. El jugador, d'orígen serbi i passaport grec, firma per una temporada, tal i com va anunciar ahir el Diari d'Andorra. Jankovic es defineix com un jugador ràpid, que aporta energia i caràcter.