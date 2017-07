Robert afirma que cap club pagarà la clàusula de Neymar Júnior

Actualitzada 18/07/2017 a les 07:02

Redacció Barcelona

El secretari tècnic del Futbol Club Barcelona, Robert Fernández, va oferir ahir una roda de premsa a la ciutat esportiva de Sant Joan Despí (Barcelona), juntament amb el nou entrenador dels blaugrana, Ernesto Valverde, per comentar l’actualitat que envolta el Barça. Robert, en ser preguntat sobre una possible marxa de Neymar Júnior, va declarar: “Que paguin la seva clàusula? Crec que no passarà”, i hi va afegir que “no tenim ofertes fermes per cap jugador de la nostra plantilla”. El diari esportiu espanyol Marca va publicar que el París Saint Germain està estudiant fer front als 222 milions d’euros, sempre que l’extrem estigui d’acord a canviar d’aires. A més, el mitjà va explicar que l’oferta dels parisencs seria per a cinc temporades, a raó de 30 milions per cadascuna, sense sumar els bonus. A falta de polèmica en l’estrena d’aquest serial, l’Sport va assegurar que el brasiler de 25 anys no es troba còmode a Barcelona i gran part del seu entorn li recomana que es mogui per poder adquirir el protagonisme absolut i així no viure a l’ombra de Messi.

Per la seva part, pel que fa al mercat de fitxatges Valverde va deixar clar que “la meva prioritat és conèixer els esportistes que ja tenim, que són molt bons, i treure’n el màxim rendiment”. El Txingurri va declarar de Messi que “és una sensació d’alleujament. Quan ets a la banqueta visitant estàs pensant què pots fer per aturar l’allau de joc. Ara estic gaudint de com s’entrenen tots. A vegades són ells els qui ens aporten les millors solucions”. Finalment, va destacar que compta amb André Gomes i Ivan Rakitic i Gerard Deulofeu es perdrà per lesió la gira de pretemporada pels Estats Units.