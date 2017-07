Mercat en moviment

Després de l’arribada de Blazic, el MoraBanc Andorra vol tancar una o dues noves incorporacions aquesta setmana

El MoraBanc Andorra té per davant uns dies importants per la confecció de la plantilla que haurà d’afrontar dues competicions, la lliga Endesa i l’Eurocup. La primera incorporació per la temporada 2017-2018 va ser la de l’escorta Jaka Blazic, anunciada diumenge. El director general de l’entitat, Francesc Solana, va valorar ahir aquesta primera alta: “era un dels nostres grans objectius des que vam saber que no seguiria al Baskonia per la seva energia, l’experiència a Europa i l’entrega que té que el converteix en ídol de l’afició allà on va”.

Amb l’arribada de l’eslovè, el roster de l’equip per la temporada