El CV Encamp ja coneix el calendari i s'estrenarà a casa al novembre

El Club Vòlei Encamp va conèixer ahir el calendari de la propera temporada 2017-2018 a la primera divisió masculina. El sorteig es va fer a la capital d’Espanya, concretament a la seu de la Federació Espanyola, i únicament es va dur a terme per establir l’ordre dels partits. Els encampadans s’estrenaran a casa el dissabte 7 d’octubre davant l’AE Aula i el jugador i alhora president de l’entitat, Javi Bor­rego va declarar que “començar la competició a Encamp és un plus important. Tinc ganes que arribi el 28 d’agost per iniciar la pretemporada” i hi va afegir que “tinc ganes