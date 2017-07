Albert Llovera es perd la Baja Aragón

El corredor no es recupera a temps d’una infecció al dit mitjà de la mà dreta

El pilot d’automobilisme andor­rà Albert Llovera no podrà ser a la Baja Aragón 2017 per culpa d’una infecció que va patir al dit mitjà de la mà dreta, provocada per un petit tall. Llovera havia de pilotar un dels Tatra de l’equip Bonver Dakar Project en una competició que començarà a Terol aquest divendres i abaixarà el teló diumenge i sí comptarà amb la presència dels germans Cristian i Xavi España. L’esportista va penjar una fotografia al seu compte personal d’Instagram explicant que finalment va rebre l’alta després de passar un total de deu dies ingressat en tres hospitals diferents