El suís s’imposa a Cilic i s’embutxaca el dinovè Grand Slam

Roger Federer engrandeix la seva llegenda a Wimbledon El tennista suís Roger Federer amb el trofeu de Wimbledon.

Actualitzada 17/07/2017 a les 07:14

Redacció Londres

El tennista suís de 35 anys Roger Federer va endur-se ahir el torneig britànic de Wimbledon contra Marin Cilic, aixecant així el seu 19è Grand Slam i engrandint la seva llegenda dins d’aquest esport. L’helvètic va superar l’esportista nascut a Bòsnia per 6 a 3, 6 a 1 i 6 a 4, en 1 hora i 41 minuts, tancant un excel·lent campionat sense cedir cap set, fita que no aconseguia des de l’Open d’Austràlia del 2007. Federer, que el 8 d’agost celebrarà el 36è aniversari, va sumar el 8è Wimbledon, convertint-se en el segon jugador més longeu a guanyar-lo, després de l’australià ja retirat Ken Rosewall. Pel que fa al partit, Cilic va haver de reclamar l’entrada del fisioterapeuta a la meitat del segon set per culpa d’un fort dolor al peu esquerre que li va provocar el plor.

El de Basilea feia 8 anys que no s’embutxacava dos Majors en un curs i avui puja fins a la tercera plaça del rànquing ATP, per davant de Wawrinka i Djokovic.