El MoraBanc fitxa Jaka Blazic i Dejan Musli és inassumible

L’escorta internacional amb Eslovènia signa per una temporada, provinent del Baskonia

El MoraBanc Andorra va fer ahir a la tarda oficial mitjançant un comunicat de premsa la incorporació de l’internacional amb Eslovènia Jaka Blazic per a una temporada. L’aterratge de l’escorta de 196 centímetres, que pot jugar d’aler, al club del Principat, era qüestió d’hores i d’aquesta manera es va convertir en el primer fitxatge tricolor per afrontar l’exigent campanya vinent. El jugador de 27 anys nascut a la localitat de Jesenice va arribar procedent del Baskonia (Eurolliga), on hi havia militat durant els dos darrers cursos, i l’entitat vitoriana va decidir no exercir sobre ell l’opció de renovació, per la