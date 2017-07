Lewis Hamilton sortirà des de la 'pole position' i el líder, Vettel, ho farà tercer

Actualitzada 16/07/2017 a les 07:23

Redacció Silverstone

El pilot de Fórmula 1 Lewis Hamilton es va endur ahir al circuit de Silverstone del GP de la Gran Bretanya (desena cita del calendari de competició) la pole position. El de Mercedes va ser el més ràpid deixant enrere els Fer­rari del finlandès Kimi Räikkönen i del germànic i líder del Mundial, Sebastian Vettel. Els corredors de la mítica escuderia italiana van finalitzar segon i tercer, respectivament, després que Hamilton aconseguís a la Q3 un temps mínim per volta d’1’26’’600 i els seus rivals es quedessin en 1’27’’147 i 1’27’’356. El britànic acumula un total de 151 punts a la classificació general (segon) i està a només 20 de Vettel, que l’encapçala amb 171, per la qual cosa en funció del que succeeixi avui (14.00 hores) a la carrera podria donar-se algun canvi destacat a la taula.

Per la seva part, el pilot espanyol Fernando Alonso va ser el més ràpid de la Q1, mentre que el tall de la Q2 no el va poder passar i es va haver de conformar amb una tretzena posició de sortida, que no l’ajudarà gaire a millorar els darrers resultats que ha assolit al volant del seu McLaren. El també espanyol Carlos Sainz, de l’equip Toro Rosso, va obtenir la catorzena plaça.