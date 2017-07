Garbiñe Muguruza regna a Wimbledon i Federer vol el seu 19è Grand Slam

Actualitzada 16/07/2017 a les 07:23

Redacció Londres

La tennista hispanoveneçolana, Garbiñe Muguruza va camí de consagrar-se com una de les esportistes amb més futur a Espanya. Amb només 23 anys va aixecar ahir a Londres el seu primer Wimbledon després de superar Venus Williams per 7 a 5 i 6 a 0, en 1 hora i 17 minuts. La final se li va complicar al començament, ja que va veure’s obligada a aixecar dues pilotes de set per culpa de la força de la veterana rival nord-americana. Finalment, Muguruza va embutxacar-se el segon Grand Slam de la seva carrera i com a curiositat va destacar que a la grada estava la seva entrenadora, Conchita Martínez, l’única espanyola que havia aconseguit inscriure el seu nom al palmarès britànic.

De la seva part, Roger Federer continua vivint una segona o tercera joventut. La dosificació que està duent a terme aquest curs li resulta positiva, perquè avui a les tres de la tarda buscarà la glòria a Wimbledon contra el bosnià Marin Cilic. El suís vol el seu 19è Grand Slam.