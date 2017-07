Nélson Semedo assegura que ho donarà tot pel Barça a la presentació

Actualitzada 15/07/2017 a les 06:58

Redacció Barcelona

El Benfica va escampar el dubte quan al migdia va emetre un comunicat en què informava que encara no hi havia un acord tancat amb l’FC Barcelona pel fitxatge del lateral Nélson Semedo. No obstant això, els detalls que quedaven per poder signar el traspàs es van concretar poc després i ahir mateix el portuguès va ser presentat com a nou jugador del conjunt blaugrana.

“És un orgull vestir aquesta samarreta. Ho donaré tot pel club”, va assenyalar el lateral dret. El Barça va haver de pagar finalment 30 milions d’euros més cinc en variables pel jove jugador de 23 anys. “Buscàvem de forma activa reforçar aquesta posició”, va argumentar el president, Josep Maria Bartomeu.

Per la seva part, Semedo es va mostrar molt agraït al nou club per haver-se fixat en ell. “Des que vaig saber que estava en el punt de mira del Barça va ser la primera opció. Ni tan sols vaig pensar en les altres. Em vaig enfocar en el Barça i els meus representants també. Ells saben molt bé com de difícil ha estat tancar el fitxatge”, va comentar.

Per altra banda, ahir l’entitat blaugrana va formalitzar el retorn de Gerard Deulofeu al club que l’ha vist créixer amb la signatura del contracte.