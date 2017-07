Memòries d'un triomf èpic

Jan Ullrich va guanyar tot just avui fa 20 anys l’etapa del Tour de França amb arribada a Arcalís que li va permetre vestir-se amb el mallot groc.

Justament avui fa 20 anys, Jan Ullrich coronava el port d’Arcalís en la 10a etapa del Tour de França i es vestia de groc per primera vegada. Aquell color ja el va acompanyar fins a París i d’aquesta manera va sumar el seu únic títol de la ronda francesa. Sens dubte, guanyar una etapa sempre és especial per a qualsevol ciclista professional, però si a més serveix per situar-se líder, el valor que adquireix és molt més elevat. Per aquest motiu, i com no podia ser de cap altra manera, Ullrich conserva grans records d’Andorra en l’àmbit professional. No tan