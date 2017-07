El francès Louis Chavanes s'adjudica la Cronoescalada Ordino Pasteur

El francès Louis Chavanes es va adjudicar ahir la Cronoescalada Ordino Pasteur, prova puntuable per al Campionat d’Andorra de contrarellotge individual. Chavanes va cobrir els 17 quilòmetres i prop de 1.000 metres de desnivell entre el centre d’Ordino i la Coma d’Arcalís en un temps de 46’22’’, superant per només 5 segons el català Guillem Muñoz. El primer andorràva ser David Albós, que va completar el podi, amb un registre de 46’29’’. Julio Pintado va ocupar la setena posició, a més de dos minuts del vencedor, que va córrer a una mitjana de prop de 22 quilòmetres per hora. La